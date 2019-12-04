اللواء فرحات : بحوزتنا أدلة “خطيرة ومتكاملة ” تمس الأمن القومي

ليبيا – كشف اللواء ركن يونس فرحات بن جديرية وكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير مهام الوزارة في الحكومة المؤقتة عن حيازة الوزارة وثائق وتسجيلات متكاملة ” كأدلة خطيرة ” تؤكد ما قال أنه ” تجنيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من قبل المخابرات التركية منذ سنوات و كذلك مدير مكتبه السابق العقيد محمود الصيد عبدالجليل ” .

وفي تصريح صحافي ، قال اللواء فرحات ان “؟الكشف عن هذه الأدلة سيتم في الوقت المناسب مؤكدًا أن الاتفاقية التي وقعها السراج مؤخرًا مع الأتراك في مجال التعاون الأمني والبحري معدومة الأثر القانوني ومخالفة لنظم السيادة الدولية وتسمح باستخدام الأجواء الليبية دون أذن و أختراق المياه الإقليمية والاقتصادية بشكل صارخ ” .

كما شجّع اللواء يونس رئاسة مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح على سرعة التحرك لحث المجتمع الدولي على سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي الذي قال أنه تمادى في خرق سيادة البلاد و أمنها القومي ، وفقًا لنص التصريح .

وأضاف : ” المهمة المباشرة لكافة قواتنا في محاور القتال هي الوصول لقلب العاصمة طرابلس والسيطرة على مؤسسات الدولة و تأمينها و حمايتها وأن المهمة التالية لها حسب تراتيب التعبئة المكلفين بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر هي حماية الحدود البرية والمنافذ الجوية و المياه الإقليمية و الاقتصادية لبلادنا ” .

وختم اللواء فرحات مؤكدًا بأن أتجاه التقدم التالي للقوات المسلحة بحسب ترتيب العمليات المرسوم لهازهو القضاء على كل بؤر الإرهاب و الجريمة في أي مكان على الأرض الليبية ، وذلك بحسب قوله .

المرصد – متابعات

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