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“مفوضية اللاجئين” تطالب بخفض عدد المهاجرين في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها ستعمل على خفض عدد المهاجرين في مركز التجميع والمغادرة في طرابلس، الذي يستضيف 1200 شخص، الأمر الذي يعادل طاقته الاستيعابية.

وطالبت المفوضية من المهاجرين غير المسجلين في البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي مغادرة المركز، مؤكدة أنها ستوفر لهم مساعدات، إن لم يفعلوا ما طلبت منهم، خلال الشهرين الأولين.

وأشارت المفوضية، وفقا لما نقله موقع “مهاجر نيوز”، إنها ستفسح المجال للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال والمرضى، موضحة أنها ستوقف توزيع الطعام على المركز، بدءا من يناير من العام الجديد.

وأوضح الناطق باسم المفوضية في المتوسط شارلي ياكسلي، بقوله: “الوضع صعب للغاية، ونحن لا نملك الموارد الكافية أو القدرة على توفير الظروف الصحية للعديد من المقيمين، وهناك حاجة لإيجاد مساحة للفئات الأكثر ضعفا”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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