“مفوضية اللاجئين” تطالب بخفض عدد المهاجرين في طرابلس

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها ستعمل على خفض عدد المهاجرين في مركز التجميع والمغادرة في طرابلس، الذي يستضيف 1200 شخص، الأمر الذي يعادل طاقته الاستيعابية.

وطالبت المفوضية من المهاجرين غير المسجلين في البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي مغادرة المركز، مؤكدة أنها ستوفر لهم مساعدات، إن لم يفعلوا ما طلبت منهم، خلال الشهرين الأولين.

وأشارت المفوضية، وفقا لما نقله موقع “مهاجر نيوز”، إنها ستفسح المجال للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال والمرضى، موضحة أنها ستوقف توزيع الطعام على المركز، بدءا من يناير من العام الجديد.

وأوضح الناطق باسم المفوضية في المتوسط شارلي ياكسلي، بقوله: “الوضع صعب للغاية، ونحن لا نملك الموارد الكافية أو القدرة على توفير الظروف الصحية للعديد من المقيمين، وهناك حاجة لإيجاد مساحة للفئات الأكثر ضعفا”.

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