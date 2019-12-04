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الاتحاد الأوروبي يطالب طرابلس وأنقرة بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم بينهما فورا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، كلا من أنقرة وطرابلس بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية “دون أي تأخير”.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن الأخير “يتضامن بشكل كامل مع اليونان وقبرص فيما يخص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا شرق المتوسط، بما في ذلك في بحر إيجة. على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن “مذكرة التفاهم الثنائية بين تركيا وليبيا بتاريخ 27 نوفمبر 2019 حول تعيين الحدود البحرية لم يتم نشرها للعلن. ما زالت هناك حاجة إلى توضيحات حول محتواها، ونحن نتوقع تسليم نص المذكرة للاتحاد الأوروبي دون أي تأخير”.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام القوانين البحرية ومبادئ حسن الجوار والمناطق البحرية لجميع البلدان الساحلية المتجاورة.

المصدر: RT

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اتفاق الفنكوش فيه بند واحد يزعن الطرف الثانى وهو ااسراج للطرف الاول دون قيد ولاشرط ويدفع الطرف الثانى الاول اتاوة 2 مليار دولار سنويا ويسلم البلاد برا وبحر وجوا للسلطان العثمانلى مقابل باكو شيكولاته للطرف الثانى ويعمل بالاتفاق من زمان

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