شكري يبحث مع المجبري سُبل إيجاد تسوية للأزمة الليبية لمحاربة الإرهاب وإنهاء المليشيات

أخبار ليبيا 24

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء بالعاصمة القاهرة، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن سامح شكري تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، مُؤكداً حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته.

وأضاف حافظ، أن شكري أكد على أن ذلك يأتي عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس، وفق قوله.

من جانبه، ثَمّن المجبري الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

كما أطلع المجبري، سامح شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق “الصُخيرات” السياسي.

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