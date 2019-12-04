اللجنة المركزية بدرنة تتفقد استعداد المدينة لإجراء الانتخابات البلدية

قام رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، جمال عبدالشفيع، والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية إلى بلدية درنة، لتقييم مدى استعداد المدينة لإجراء الانتخابات البلدية.

رئيس اللجنة والوفد المرافق له التقوا خلال الزيارة، رئيس المجلس التسييري درنة، ومراقب التعليم بالبلدية، ومسؤولي الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، كما التقوا مسؤولي الأجهزة الأمنية، لتقييم الوضع الأمني بالمدينة، واختتمت الزيارة بالاجتماع مع مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية ببلدية درنة.

وقالت اللجنة إن الجميع رحبوا بالانتخابات، وأبدوا استعدادهم الكامل لتذليل الصعاب لإجرائها، كما كشف رئيس اللجنة عن تنظيم ندوات وجلسات للحوار في درنة خلال الأيام القادمة.

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