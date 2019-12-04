وصول أجهزة تحليل لعدد من المراكز الصحية ببني وليد

سلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأربعاء، أجهزة (CBC) الخاصة بالمختبر الطبي لعدد من المرافق والمراكز الصحية في البلدية قادمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن المراكز الصحية التي استلمت الأجهزة هي: المركز الصحي الجملة والمركز الصحي المدينة والمركز الصحي الخرماني ومجمع العيادات الخارجية بوسط المدينة.

وذكر أبوالنيران أن عملية تسليم الأجهزة تأتي ضمن المرحلة الأولى لخطة إدارة الخدمات الصحية لتطوير المرافق الطبية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للخطة تستهدف دعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة وتأهليهم من خلال عملية تدريب شاملة في كافة التخصصات الطبية.

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