مصادر خاصة تكشف لـ218 ما حدث بمقر المجلس الرئاسي ومصير بومطاري

قامت مجموعة من العناصر الذين قالوا إنهم منتسبون لجهاز مكافحة الإرهاب التابِع للبنيان المرصوص بمهاجمة مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وعلِمت قناة 218 نيوز من مصادر خاصة، أن المهاجمين اشتبكوا مع قوة الحرس الرئاسي وقوة من الردع والمباحث العامة والأمن المركزي تاجوراء قبل أن تتدخل ما تعرف بقوة عشرين عشرين وتفض الاشتباكَ المسلح.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الحرس قامت بإخراج وزير المالية فرج بومطاري من الباب الخلفي خوفا من استهدافه من قبل المهاجمين الذين تداولت أنباء عن مطالباتهم بالحصولِ على مبالغ مالية وانتزاعها من وزارة المالية

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