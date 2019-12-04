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مصادر خاصة تكشف لـ218 ما حدث بمقر المجلس الرئاسي ومصير بومطاري

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مجموعة من العناصر الذين قالوا إنهم منتسبون لجهاز مكافحة الإرهاب التابِع للبنيان المرصوص بمهاجمة مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وعلِمت قناة 218 نيوز من مصادر خاصة، أن المهاجمين اشتبكوا مع قوة الحرس الرئاسي وقوة من الردع والمباحث العامة والأمن المركزي تاجوراء قبل أن تتدخل ما تعرف بقوة عشرين عشرين وتفض الاشتباكَ المسلح.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الحرس قامت بإخراج وزير المالية فرج بومطاري من الباب الخلفي خوفا من استهدافه من قبل المهاجمين الذين تداولت أنباء عن مطالباتهم بالحصولِ على مبالغ مالية وانتزاعها من وزارة المالية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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