الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاحات حول مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق

طالب الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى مذكرة التفاهم الخاصة بالمناطق البحرية التي وقعت في 27 نوفمبر الماضي بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، مؤكدا تضامنه التام مع اليونان وقبرص في مواجهة الإجراءات التركية.

وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان حول الوضع في شرق البحر المتوسط أن الاتحاد الأوروبي «يقف في تضامن تام مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط ، بما في ذلك بحر إيجه».

وشدد الناطق الأوروبي على ضرورة «أن تحترم تركيا السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أكد ذلك مرارًا وتكرارًا المجلس الأوروبي وفي استنتاجات المجلس، وكان آخرها في يونيو 2019».

وقال الناطق «لم يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم الثنائية بين تركيا وليبيا المؤرخة 27 نوفمبر 2019 بشأن تعيين الحدود البحرية. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات حول محتواها. ونتوقع أن يتم إرسال النص إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير».

ودعا إلى ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، ومبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية المجاورة، بما في ذلك تلك الناشئة عن جزرها. مطالب أعضاء المجتمع الدولي بالالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار والأمن الإقليميين.

وآثار توقيع حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية على مذكرتي تفاهم في مجال المناطق البحري والتعاون الأمني والعسكري ردود فعل واسعة النطاق محليا ودوليا، ومطالبات بضرورة الكشف عن محتوى مذكرات التفاهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق البحرية.

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