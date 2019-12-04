باشاآغا بالدوحة لطلب الدعم القطري

العنوان_الدوحة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا عقب وصوله للدوحة، أمـير دولـة قـطر تميم بن حمد.

وأعرب بن حمد، عـن دعمه لـحـكومة الـوفاق، حـيث ذكـر أن هـذه الـحكومة هـي الـحكومة الـشرعية فـي لـيبيـا والـمعترف بـها دولـياً, ومضيفا قـطر لـن تـتراجع عـن دعـم حـكومة الـوفاق.

وحضر اللقاء من الجانب القطري، عـبدالله بـن نـاصر آل ثـاني رئـيس مـجلس الـوزراء، ووزيـر الـداخلية مـحمد بـن عـبدالرحمن آل ثـاني، ووزيـر الـخارجية, وكـبار الـمسؤولين بـالـدولة.

وحضر من الجانب الليبي، وكـيل وزارة الـخارجية للـشؤون الـفنية، ووكـيل عـام وزارة الـصحة، ووكـيل وزارة الـمواصلات، ومـنسق شـؤون مـكافحة الإرهـاب بـالـمجلس الـرئاسي, وبـعض مـسؤولي وزارة الـداخلية.