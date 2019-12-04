آمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر يعقد اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة الأمنية والعسكرية

العنوان_البيضاء

عقد أمر المنطقة العسكرية الجبل الاخضر والغرفة الأمنية المشتركة اللواء موسى المعدني، اجتماع موسع بمقر إدارة التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر؛ وذلك لدراسة ومتابعة النواحي الأمنية بالمنطقة وعرض القضائية العالقة وحلحلتها.

وحضر الاجتماع أمر الشرطة العسكرية و أمر الإستخبارات العسكرية وأمر التوجيه المعنوي الجبل الأخضر ومدراء مديريات أمن الجبل الأخضر ورؤساء الأجهزة الأمنية.

هذا وتم في الاجتماع استعراض بعض المواضيع الأمنية منها جمع السلاح ومشاكل بعض المزارع بالنطاق وإخلاء المباني الإدارية والحكومية، التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودراسة كيفية التنفيذ طبق للقرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة، ووضع تصور لتنفيذ كافة التعليمات.

وناقش المجتمعون الوضع الأمني في نطاق عمل الغرفة الأمنية المشتركة، والتنسيق الأمني ما بين الأجهزة المعنية، ووضع خطة للقضاء على الظواهر السلبية داخل المنطقة العسكرية الجبل الأخضر، وإعداد خطة لإخلاء الأماكن العامة من المخالفين المتواجدين بها