أهالي البطنان: على تركيا أن تلقي باتفاقيتها مع السراج في القمامة

طالب مشايخ وحكماء ونساء وشباب وأهالي البطنان، مجلس النواب بأن يكون في حالة انعقاد دائم ويتحمل مسؤولياته التي حددها لها الإعلان الدستوري كسلطة عليا للدولة الليبية.

وطالبت المجموعة -في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بخصوص اتفاقية فايز السراج وتركيا-مجلس النواب أن يعمل بكل كوادره وطاقاته على سحب الاعتراف العالمي بالسراج وحكومته الغير دستورية حتى يتكامل انتصار القوات المسلحة الليبية وتسترد السيادة الكاملة على التراب الليبي وقطع الطريق على كل غازي وطامع في ليبيا.

وقالت المجموعة في بيانها، “تناهت إلى مسامعنا عن انتحال فايز السراج لصفة غير دستورية، وغير موجودة في الواقع، وهي توقيعه لاتفاقية مع دولة تركيا يبيع فيها ليبيا لهم، يحدد فيها الأتراك حدودنا البحرية ويحدثنا عنها أتباع السراج من الحشد الميلشياوي انها ستجلب الاتراك إلي ترابنا المقدس، مقابل ان يبقى سراجهم مجرد والي لهم على ليبيا، ونحن هنا مشايخ وحكماء ونساء وشباب ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء البطنان نؤكد أن السراج لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل ليبيا عامة ولا البطنان خاصة، وان ما يوقعه مع الاتراك أو مع غيرهم سيظل مجرد حبره النتن على اوراقهم البالية وان من يفكر انه بتوقيعه اي تعهد أو اتفاق مع السراج يستطيع ان يأتي إلى ليبيا ليطبقه فهو واهم وسيجد من صلابتنا ما يبدد كل اوهامه ونحن هنا وفي هذا الوقت نطالب بأن تلقي الدولة التركية بما وقعته مع السراج في قمامتهم فلا شرعية له للتوقيع ولا قانونية ولا مشروعية لما وقعه وعليهم أن يستيقظوا من وهمهم ودعمهم لرعاة الفوضى وحشد المييلشيات في طرابلس وجوارها، كما نطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي الذي ورطوا ليبيا باعترافهم بالسراج ورئاسيه غير دستوري بأن يتحمل مسئولياته ويسحب اعترافه بالسراج والرئاسي وحكومته والتي ثبت لهم الأن انه ليس خطرا على ليبيا وحسب بل صار بخنوعه المطلق للأتراك خطر على السلم الإقليمي وحتى الدولي”، بحسب البيان.

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