“موسع ” … السراج في مرمى نيران مليشيات العاصمة من جديد

العنوان_طرابلس

تعرض مقر حكومة الوفاق في طريق السكة بمدينة طرابلس لهجوم من قبل مسلحين يتبعون كتيبة الردع وبعض المجموعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة .

هذا وكانت مصادر خاصة لصحيفة العنوان قد قالت إن المجموعة المسلحة التي هاجمت رئاسة الوزراء بطرابلس من قوة الردع وبعض مليشيات مصراته تسعى لتنصيب خليفة الغويل رئيساً للوزراء وإصدار بيان من داخل المقر من قبله بعد دخول المقر .

هذا ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة وأدت إلى سقوط قذائف عشوائية على حي بن عاشور وسط طرابلس .

وتأتي هذه الأحداث لتؤكد مصداقية تقارير عدة من داخل طرابلس تكلمت عن ارتهان القرار السياسي لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج بيد المجموعات المسلحة التي فرض1ت إرادتها على هذه الحكومة بقوة السلاح أكثر من مرة .