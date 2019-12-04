«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط

أعلنت تركيا أنها ستبدأ أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي، وفق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

ولفت وزير الطاقة التركي، خلال تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إلى أن مذكرة التفاهم التركية – الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، «أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء أنقرة من المعادلة في شرق المتوسط»، وفق موقع «ترك بوست».

وأوضح أن تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح السيزمي عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليًا جنوبي جزيرة قبرص، مشددا على أن «مذكرة التفاهم مع ليبيا تتوافق مع القانون البحري الدولي».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وقع خلال الأسبوع الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مذكرتي تفاهم متعلقتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية.

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وأضاف دونماز «ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، كما في المناطق الأخرى، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق (مع ليبيا)»، موضحا أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولًا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين.

واستدرك «بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص».

وآثار توقيع المذكرتين ردود فعل واسعة النطاق محليا ودوليا، ومطالبات بضرورة الكشف عن محتوى مذكرات التفاهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق البحرية.

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