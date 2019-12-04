ندوة طبية للحماية القانونية من المسؤولية عن الأخطاء الطبية بالمرج

نظمت بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، فعاليات الندوة الطبية للحماية القانونية من المسؤولية عن الأخطاء الطبية، واستهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة، وقد تزامنت مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد ركزت الندوة على التعريف بالمسؤولية الطبية والقانون المتعلق بها رقم 17، لسنة 1986، وتعريف الخطأ الطبي، وكيفية إثباته.

وقد تناولت الندوة أيضا بالشرح والإيضاح الأخلاق الطبية، وأخلاقيات الطبيب، وحقوقه وامتيازاته، وإمكانية تعامل الأطباء مع المرضى بطريقة مثالية عند إجراء العمليات الجراحية، ومسؤولية الطبيب في الحفاظ على مهنته، وعدم الإساءة لوظيفته.

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