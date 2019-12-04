حملة لجمع مخلفات الحروب والذخائر المعطوبة بسبها

باشرت الغرفة الأمنية سبها ،الأربعاء ،جمع مخلفات الحروب والذخائر المعطوبة ،بالتنسيق مع الغرفة الأمنية وباقي كتائب المنطقة العسكرية سبها.

وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني ،”منذ ثلاثة أيام ونحن نجمع المخلفات والألغام والمقذوفات الحربية التي لم تنفجر في أكثر من نقطة في مدينة سبها تمهيدا لنقلها خارج المدينة لإعدامها”.

وأكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية على وجود تنسيق عالٍ بين كتيبة الهندسة والغرفة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية في هذا الشأن.

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