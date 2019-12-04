الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتوضيح “فوري” للاتفاقية دون تأخير

أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه ووقوفه مع دولتي اليونان وقبرص، بعد توقيع الاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا، والتي تتعلق بالحدود البحرية، والإجراءات التي اتخدتها أنقرة في شرق البحر المتوسط.

وطالب الاتحاد في بيان له حول التطورات التي أحدثتها الاتفاقية، تركيا بضرورة احترام حقوق وسيادة الدول الأعضاء، داعيا بإيضاح فوري حول ما تضمنه الاتفاقية الموقعة وإرسال النص الموضح للاتحاد الأوروبي، دون أي تأخير.

وشدّد الاتحاد، على ضرورة احترام القانون الدولي الخاص بالبحار، ومبدأ احترام سيادة دول الجوار على المناطق البحرية، والامتناع عن أي أعمال تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي.

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