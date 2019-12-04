اخبار ليبيا الان

سيالة يبحث مع خارجيتي الأردن والكويت «محاولات بعض الدول المساس بشرعية حكومة الوفاق»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في اتصالين هاتفيين مع كل من وزير خارجية الأردن وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله، «محاولات بعض الدول المساس بشرعية حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية».

عقيلة صالح يطلب سحب اعتماد حكومة الوفاق من الأمم المتحدة والجامعة العربية

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم، فإن سيالة تطرق إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لوقف «العدوان على العاصمة طرابلس»، وإيجاد مقاربة لحل يعيد العملية السياسية من جديد وفق الضوابط التي أشار إليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مبادرته التي أطلقها يوليو الماضي.

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وكان السراج، دعا إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، تتضمن عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة.

وبحث سيالة الجهود الدولية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، لحل الأزمة الليبية.

كما تطرق إلى مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع الحكومة التركية الأسبوع الماضي، مؤكدا أنهما «لا تمسان أي مصالح أو سيادة أي دولة أخرى».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وقع خلال الأسبوع الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مذكرتي تفاهم متعلقتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية.

«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط

وآثار توقيع المذكرتين ردود فعل واسعة النطاق محليا ودوليا، ومطالبات بضرورة الكشف عن محتوى مذكرات التفاهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • توقيع اتفاق الفنكوش يؤكد وفاة اتفاق الصخيرات بعد ان داس عليه الموقعون عليه من المستفيدين والرعاة واكد ان الجيش الوطنى على حق عندما رفض مؤتمر غدامس مع خوان لا عهد لهم ولاامان باعوا الاوطان وانه على الشعب الليبى كله دعم جيشهم الوطنى للتصدى للاطماع الخارجية فى ثروة الليبيين والتحرير بات وشيكا رغم انف الكلب المسعور اردوغان فكل من دعمهم من قبلوا هزموا شر هزيمة ومن تخلى عن الخوان اصبح فى امان فرئيس حركة حماس اسماعيل هنية فى زيارة لمصر التى تمنع اى احتياج اسرائيلى لغزة لانه يمس بالامن القومى لمصر حيث سيلجأ اهل غزة للجوء لمصر وكذلك لييبيا خط احمر لمصر لا اى اعتداء على ليبيا سيجعل االيبيين يلجأون لمصر مثلما سوريا امن قومى لتركيا وبناء عليه ستجد دعم مصرى للجيش الوطنى ولو احتاج لتدخل مباشر فلن تتاخر مصر ولكن الجيش الوطنى الليبى قادر على سحق كلاب اردوغان

    رد