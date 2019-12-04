رئيس هيئة المواصلات يزور جهاز تنفيذ المشروعات فرع المنطقة الغربية

أطلع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد عبدالقادر، أمس، على سير العمل بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الغربية، وذلك خلال زيارته إلى مقر الجهاز.

ووفق الهيئة، فقد اجتمع عبد القادر مع نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال كافة المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات، وإنهاء المشاكل المالية المتعلقة بالعقود والمستخلصات لكافة المشاريع.

رئيس الهيئة وجه تعليماته بسحب أي مشروع متوقف عن العمل، كما أكد نائب رئيس الجهاز حرصهم على متابعة الشركات، وكافة المشاريع المتوقفة، وضرورة استئناف العمل بها.

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