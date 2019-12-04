مصلحة المطارات تعلن جاهزية مطار الأبرق للتشغيل

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، جاهزية مطار الأبرق الدولي للتشغيل.

وأوضحت المصلحة، أنها وردتها عدة تقارير من الجهات الأمنية تفيد بجاهزية المطار للتشغيل، وسيتم إحالتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل، ومصلحة الطيران المدني، والجهات ذات العلاقة بالخصوص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بدعم من الحكومة المؤقتة، والهيئة العامة للمواصلات، ومصلحة المطارات، موجهة الشكر إلى إدارة المطار والموظفين والشركات المنفذة للمشاريع، على الجهود التي بذلت لاستكمال المشاريع بمطار الأبرق.

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