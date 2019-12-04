ماذا في إجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار ؟

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ،اليوم الاربعاء ،اجتماع مطولا عقد أمس بطرابلس مع رئيس إدارة ديوان المحاسبة خالد شكشك ،بحضور مديري عدد من إدارات الخطط التنفيذية ،بحث خلالها معايير الحوكمة.

تناول الاجتماع المسائل الخاصة بمراجعة وإقفال القوائم المالية والحسابات الختامية المنتهية في السنوات السابقة، ومتابعة أداء المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد”

يشار أن الديوان قد طالب في أكتوبر الماضي بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية في إطار متابعته تطبيق معايير الشفافية.

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