اشتباكات بين مجموعات مسلحة أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة

اندلعت اشتباكات اليوم بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق، أمام مقر ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

ونقلت صحيفة المرصد عن موظفين في ديوان رئاسة الوزراء، أن مجموعة مسلحة هاجمت مبنى الرئاسة، وجردت الحرس من سلاحه، واستولت على عدة منقولات، كانت تبحث عن وزير المالية المفوض، في حين ناشد مسؤولون وموظفون في وزارة المالية بطريق السكة، وزير داخلية الوفاق التدخل لفك الحصار المفروض عليهم من قبل هذه المجموعة.

كما أكد شهود عيان توقف الاشتباكات، وانسحاب سيارات الشرطة مع انتشار لمسلحين بالزي المدني أسفل الجسر المقابل لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وفي الشوارع المحيطة.

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