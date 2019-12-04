البعثة الأممية: 550 عائلة مهجرة قسرًا عادت إلى مدينة تاورغاء

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء إن عدد العائلات المهجرة قسرًا منذ 2011 والتي عادت إلى تاورغاء منذ أكثر من سنة بلغ حتى الآن ما يقارب 550 عائلة، بما في ذلك حوالي 540 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم الآن بالمدينة.

وذكرت البعثة، أن على الرغم من الصعوبات الكثيرة وشح الحد الأدنى من ضروريات الحياة وشبه انعدام البنية التحتية، فإن عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم في تزايد مستمر.

وأضافت، أن نائب رئيس البعثة، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، زار تاورغاء يوم الإثنين الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من وكالات الأمم المتحدة، وذلك من أجل الوقوف على الأوضاع الإنسانية والاطلاع بشكل مباشر على احتياجات تاورغاء والاستماع الى شواغل سكانها.

وأوضحت، أن الحلو أطلع على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمدينة، إلا أنه أعرب عن سعادته بعودة النازحين إلى ديارهم وأثنى على دعم الوزارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في مجال الصحة والتعليم وغيرها.

وقال الحلو “يسعدني أن أزور المدينة وأرى ثمار المصالحة بين الجارتين مصراتة وتاورغاء وأن التقى لأول مرة منذ العام ٢٠١١ ببعض أهل تاورغاء بمدينتهم وليس في مراكز إيواء النازحين”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها يعقوب الحلو لعدد من البلديات في ليبيا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية ومدى فاعلية الاستجابة الإنسانية ومتابعة المشاريع التنموية التي تنفذها برامج ووكالات الأمم المتحدة.

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