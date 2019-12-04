البحث الجنائي يضبط شخصا يحتجز عمالة وافدة بمنطقة بوعطني

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص يقوم بحجز عمالة وافدة من الجنسية البنغالية، في مكان غير صالح للاستخدام البشري، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، أن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي، تفيد بوجود أشخاص محتجزين في مخزن بمنطقة بوعطني، وبعد التأكد من صحتها وتحديد المكان وصاحبه، تم تكليف وحدة التحريات بالانتقال إلى الموقع، حيث عثرت على عدد من الأشخاص من العمالة الوافدة يحملون الجنسية البنغالية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

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