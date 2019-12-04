تركيا: سنبدأ عملية استكشاف النفط ضمن الاتفاقية مع الوفاق

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ بأعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض، ضمن إطار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق.

وأوضح دونماز، في حديثه للصحفيين، بمقر الوزارة في أنقرة، أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا، يهدف لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن بلاده لن توقف أعمال التنقيب في شرق المتوسط، مؤكدا أن عملية النقيب الخامسة تجري في جنوب جزيرة قبرص حاليا، مشددا أن الاتفاقية متوافقة مع القانون الدولي.

وتابع دونماز حديثه للصحفيين بقوله إن مؤسسات تركيا ستبدأ في منح التراخيص، لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، ضمن ما تضمنته الاتفاقية مع حكومة الوفاق في ليبيا.

واستدرك الوزير التركي، أن عمليات الاستكشاف ستبدأ فعليًا، بعد مصادقة البرلمان التركي.

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