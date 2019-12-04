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تركيا: سنبدأ عملية استكشاف النفط ضمن الاتفاقية مع الوفاق

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ بأعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض، ضمن إطار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق.

وأوضح دونماز، في حديثه للصحفيين، بمقر الوزارة في أنقرة، أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا، يهدف لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن بلاده لن توقف أعمال التنقيب في شرق المتوسط، مؤكدا أن عملية النقيب الخامسة تجري في جنوب جزيرة قبرص حاليا، مشددا أن الاتفاقية متوافقة مع القانون الدولي.

وتابع دونماز حديثه للصحفيين بقوله إن مؤسسات تركيا ستبدأ في منح التراخيص، لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، ضمن ما تضمنته الاتفاقية مع حكومة الوفاق في ليبيا.

واستدرك الوزير التركي، أن عمليات الاستكشاف ستبدأ فعليًا، بعد مصادقة البرلمان التركي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اى ترخيص ياحمار لاتفاق باطل حسب الدستور والقانون الليبى ورفض اليرلمان الليبى له وهو منتخب من الشعب الليبى الذى كلف الجيش الوطنى بمحاربة الارهاب واى كلب يقترب من مياه ليبيا سيغرق فيها وتاكل الحيتان من جيفته وارادة الشعوب اقوى حتى من القوى العظمى فامريكا تحارب طالبان منذ 18 سنة ولا تعرف كيف تنسحب من افغانستان وجيش الدعارة منذ اربعين سنة عاجز عن دخول جبل قنديل مقر حزب العمال الكردستانى وغارق فى المستنقع السورى ومليشياته تسحق فى ادلب وفى شمال شرق سوريا اقتسم الامريكان والروس الفريسة امريكا حصلت على النفط والروس على قواعد عسكرية تركها الامريكان وحصل اردوغان على ثانى خازوق من ترامب بعد خازوق خاششقى اردوغان يعوى وترامب يقش اسم على مسمى فترامب عقد صفقة القرن مع السعودية واردوغان على صفعة من السعودية فماذا سيجنى ترامب هذه المرة خاصة وانه استعد للفريسة وبنى ثلاث قواعد امربكية جديدة فى اليونان وسينقض فى الوقت المناسب سينقض على الفريسة ويترك اردوغان يهو هو حتى بموت من الهوهوة

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