سيالة يبحث مع الصفدي والجار الله مستجدات الملف الليبي

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع وزير خارجية الأردن وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله، المستجدات والأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وجاء هذا خلال اتصال أجراه سيالة مع الصفدي وجارالله، ضمن التنسيق بين الأردن والكويت، حول الملف الليبي وإمكانية الحلول المتاحة لإحياء العملية السياسية لإنهاء الأزمة.

وأشارت خارجية الوفاق، أن الاتصال تطرق إلى الجهود الدولية والتجهيزات المرتقبة لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، إضافة لملف توقيع الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

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