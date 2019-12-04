إغلاق مطعم ومخبز في بنغازي لـ«عدم الالتزام بالمعايير الصحية»

قرر عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، صباح اليوم، إغلاق مطعم ومخبز وعدد من المحال في بنغازي، وضبط 13 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

ووفق بيان للجهاز اليوم، تم إغلاق مطعم باريس للوجبات السريعة في بنغازي، الذي «يعمل بطاقم غير شرعي» ويزاول عمله في طبخ الطعام والإعداد في غرفة نوم العاملين.

كما تم إقفال عدد من المحال بالمدينة «كانت تعمل بطرق غير صحية»، منها مخبز يضم عاملين دون إجراءات صحية وإقامات ومستندات ثبوتية..

ولفت البيان إلى ضبط المخالفين وإغلاق المحال وإحالتهم بموجب تقرير لجهات الاختصاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا