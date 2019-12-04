القيادة العامة تمنح وسام “شهيد الكرامة” لأسر الشهداء

العنوان_بنغازي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قرارًا بصرف منحة 100 ألف دينار ليبي لكل أسرة شهيد، في إطار تكريم شهداء القوات المسلحة ورعاية أسرهم.

وأوضح القرار رقم 522 لسنة 2019، الصادر اليوم الأربعاء، ، أنه يمنح لشهداء القوات المسلحة المشاركين في “عملية الكرامة” منذ 2014 حتى 2019، وسام الشهيد ومنحة على أن يحدد صيغته وبراءته بقرار من القائد العام.

وتابع القرار: “يتم صرف منحة تقدر بـ100 ألف دينار ليبي لكل أسرة من أسر حملة وسام الشهيد، لمرة واحد، وعلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار وتطبيقه وإلغاء ما يخالفه من مواد”.