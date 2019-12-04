اخبار ليبيا الان عاجل

المسماري: قواتنا داخل الاحياء الرئيسية بالعاصمة طرابلس وانهيار واضح لقوات الوفاق

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد اللواء احمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني أن القوات المسلحة لم تعد على تخوم طرابلس بل تقدمت إلى داخل الأحياء الرئيسية فيها.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من مدينة بنغازي أن وحدات القوات المسلحة تقدّمت في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية.

وأفاد المتحدث الرسمي أن الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة أصبح بشكل واضح الآن أمام التقدم الثابت للقوات المسلحة.

وقال المسماري أن السيادة الجوية لازالت مطلقة للقوات المسلحة في كامل ليبيا.

وشدد المسماري على أن معركة القوات المسلحة هي من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود في ليبيا.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الوصول للهضبة ومن بعدها ابوسليم يعنى الكثير حيث اتكلم على مناطق اعرفها ومشيت فعلا من معهد بوسليم الى ساحة الشهداء العديد من المرات سيرا على الاقدام فمن الهضبة يتجه شرقا الى سوق ومسجد ابوسليم وبعد تخطيها يجد على يمينه غابة النصر مقر غنيوة اما اذا اتجه شمالا امام معهد ابوسليم يصل الى حى الاكواخ على طريق المطار ولو اتجه شرقا نحو وسط المدينة الى شارع الزاوية وشارع الصريم شماله حى المنصورة واذا عدنا لحى الاكواخ واتجهنا شمالا نحو الساحل حيث استاد طرابلس وقورجى والاندلس والفلاح ولو مشى على الساحل شرقا سيصل الة ميدان السويحلى ومن بعده ميدان الشهداء او يتجه من السويحلى لشارع الرشيد وعند سوق الحوت خلفه المدينة القدبمة ثم ساحة الشهداء او فى اخر شارع الرشيد شارع عمر المختار ثم شرقا ساحة الشهداء ومنها لشارع ميزران فميدان ااجزائر .اما ااطريق الساحلى شرقا فيتجه من امام الفندق الكبير حتى ناجوراء

    رد

  • بشائر النصر تبدا من بوسليم كما اصف الطرق لساحة الشهداء:
    4 ديسمبر، 2019 الساعة 10:31 م
    الوصول للهضبة ومن بعدها ابوسليم يعنى الكثير حيث اتكلم على مناطق اعرفها ومشيت فعلا من معهد بوسليم الى ساحة الشهداء العديد من المرات سيرا على الاقدام فمن الهضبة يتجه شرقا الى سوق ومسجد ابوسليم وبعد تخطيها يجد على يمينه غابة النصر مقر غنيوة اما اذا اتجه شمالا امام معهد ابوسليم يصل الى حى الاكواخ على طريق المطار ولو اتجه شرقا نحو وسط المدينة الى شارع الزاوية وشارع الصريم شماله حى المنصورة واذا عدنا لحى الاكواخ واتجهنا شمالا نحو الساحل حيث استاد طرابلس وقورجى والاندلس والفلاح ولو مشى على الساحل شرقا سيصل الة ميدان السويحلى ومن بعده ميدان الشهداء او يتجه من السويحلى لشارع الرشيد وعند سوق الحوت خلفه المدينة القدبمة ثم ساحة الشهداء او فى اخر شارع الرشيد شارع عمر المختار ثم شرقا ساحة الشهداء ومنها لشارع ميزران فميدان ااجزائر .اما ااطريق الساحلى شرقا فيتجه من امام الفندق الكبير حتى ناجوراء

    رد