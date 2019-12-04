المسماري: قواتنا داخل الاحياء الرئيسية بالعاصمة طرابلس وانهيار واضح لقوات الوفاق

أكد اللواء احمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني أن القوات المسلحة لم تعد على تخوم طرابلس بل تقدمت إلى داخل الأحياء الرئيسية فيها.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من مدينة بنغازي أن وحدات القوات المسلحة تقدّمت في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية.

وأفاد المتحدث الرسمي أن الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة أصبح بشكل واضح الآن أمام التقدم الثابت للقوات المسلحة.

وقال المسماري أن السيادة الجوية لازالت مطلقة للقوات المسلحة في كامل ليبيا.

وشدد المسماري على أن معركة القوات المسلحة هي من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود في ليبيا.

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