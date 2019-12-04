الاتحاد الأوروبي يتضامن مع اليونان وقبرص في رفض مبادرة الوفاق وأنقرة

العنوان_بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي له عن تضامنه التام مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط ، بما في ذلك بحر إيجه.

وقال بيان الاتحاد إن تركيايجب أن تحترم السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، كما أكد ذلك مرارًا وتكرارًا المجلس الأوروبي وفي استنتاجات المجلس ، وكان آخرها في يونيو 2019.

وطالب الاتحاد إن الإعلان عن “مذكرة التفاهم” الثنائية بين تركيا وليبيا المؤرخة في 27 نوفمبر 2019 بشأن تعيين الحدود البحرية تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات حول محتواهاطالباً إرسال النص إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير.

وحث البيان في ختامه على ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ، ومبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية المجاورة ، بما في ذلك تلك الناشئة عن جزرهاو أن يلتزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بهذه المبادئ وأن يمتنعوا عن أي أعمال تقوض الاستقرار والأمن الإقليميين.