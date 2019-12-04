بعد لقاء ترامب.. كونتي يدعو واشنطن إلى لعب دور أساسي في ليبيا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي الولايات المتحدة إلى لعب دور أساسي في ليبيا ومنطقة المتوسط الموسعة، مشددا على ضرورة أن تحظى جهود معالجة الحل السياسي للأزمة الليبية بدعم واشنطن.

جاءت دعوة كونتي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في لندن عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال كونتي إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «باستفاضة عن ليبيا، وقد أثرت اهتمامه بحل سياسي نناضل من أجله». مضيفا «يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي»، للأزمة الليبية.

وردا على ما إذا كان قد رأى الرئيس الأميركي مستعداً للعب دور في ليبيا، أجاب كونتي قائلا: «إن ترامب حريص جدًا، فهو يعلم أننا نعرف الملف (الليبي) جيدًا والمنطقة». مؤكدا أن استمرار التنسيق بين روما وواشنطن يسمح للبلدين «بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً»، لتعزيز عملية «أكثر استدامة من المنظور المستقبلي أيضا».

ورأى رئيس الوزراء الإيطالي أن «للولايات المتحدة دوراً أساسياً بالتأكيد في منطقة المتوسط الموسعة، وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا أيضًا». موضحا أنه «بإمكان الولايات المتحدة، بل يجب عليها أن يكون لها دور أساسي، في الملف الليبي فلقد شاركنا دائماً في هذه الملفات».

ولفت رئيس الحكومة الإيطالية، الانتباه إلى أنه «بصرف النظر عنهم في محاولة لتوجيه الحل السياسي، ستكون نهاية الصراع الليبي أمر يستحيل التفكير فيه».

وعن غياب إيطاليا عن القمة الرباعية المصغرة أمس، علق كونتي قائلا: «كانت قمة عن سورية، نشأت بصيغة أخرى»، مختتما تصريحاته مشيرا إلى أنه «لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر».

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