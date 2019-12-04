المسماري يوضح سبب تقدم القوات المسلحة إلى منطقة السدادة

كشف اللواء احمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني عن سبب تقدم القوات المسلحة إلى منطقة السدادة جنوبي مدينة مصراتة.

وقال المسماري في تصريحات خلال مؤتمر استثنائي من مدينة بنغازي، أن وحدات من القوات المسلحة تقدمت إلى منطقة السدادة القريبة من مصراتة.

وأوضح المسماري أن دوريات الاستطلاع تقدمت إلى منطقة السدادة لورود معلومات بوجود عناصر إرهابية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة تجري عمليات استطلاع متقدمة لرصد أي تهديد أمني.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة تؤدي عمليات ممتازة بمختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وكانت الكتيبة 166 مشاة، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، سيطرتها على منطقة السدادة جنوبي مدينة مصراتة، والتي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، حسب وصفها.

وأظهر مقطع مسجل نشرته الكتيبة 166 مشاة عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” سيطرة وحدات عسكرية تابعة للكتيبة على قلعة السدادة.

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