حكومة الوفاق تبحث آليات الدعم المستمر لمعركة طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث مجلس وزراء بحكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بطرابلس، تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لمتطلبات المعركة واحتياجات الجبهات وعلاج الجرحى.

وعقد الاجتماع العادي العاشر للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، إضافة إلى وزراء الحكومة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد قدم السراج في بداية الجلسة ملخصا يتضمن أخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية، كما جرى في تناول تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

وذكر المكتب الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” اليوم، أن مجلس الوزراء ناقش سبل تأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على العاصمة، وجدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

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