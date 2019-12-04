اخبار ليبيا الان

حفتر يطلق «وسام الشهيد» ومنحة 100 ألف دينار لكل قتيل من قواته في حرب طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم الجيش التابع للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن موافقة قائد قواته المشير خليفة حفتر علي إطلاق ما سماه «وسام الشهيد»، لافتا إلى أنه «وسام وطني يمنح لذوي الشهيد».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بموجب الوسام يحصل أهالي القتيل من قواته في معركة طرابلس علي 100 ألف دينار، فضلا عن استمرار دفع راتب المقاتل وترقيته حتى بعد وفاته.

ولفت إلى أن هناك مزايا أخري «مادية ومعنوية» لكل المقاتلين الذين اشتركوا في المعركة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، والتي أدت لمقتل وإصابة الآلاف، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وفق منظمات دولية. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك