بنغازي تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت مسرح مركز القدرات الذهنية في مدينة بنغازي، انطلاق ورشة عمل برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تحت شعار “اندماج المجتمع مع ذوي الإعاقة”، إحياء لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادف يوم أمس 3 ديسمبر.

وحضر ورشة العمل العاملون بصندوق التضامن الاجتماعي وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمون.

وألقيت العديد من ورقات العمل التي تتحدث عن إدماج المجتمع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ألقاها مجموعة من المختصين في هذا المجال، إضافة إلى مداخلات ونقاشات من قِبل الحضور، في أجواء ثقافية علمية تهدف للنهوض ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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