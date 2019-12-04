الجيش الليبي: معركتنا أصبحت ضد "الأطماع التركية" في الأراضي الليبية

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن “المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية”.

وبحسب موقع العربية السعودي أكد المسماري في تصريحات اليوم الأربعاء أن “الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدا أن معركة الجيش الليبي “تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية”.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن الجيش “اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب”.

وقال المسماري إن القوات المسلحة “تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، وتابع “القوات المسلحة تحقق تقدما مهما في العزيزية”.

وبث المتحدث باسم الجيش الليبي فيديو لمظاهرات شعبية في طرابلس ضد الميليشيات.