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كونتي: نأمل من الولايات المتحدة دعم ليبيا لإنهاء أزمتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الملف الليبي يجب أن يحظى بدعم الولايات المتحدة، لإيجاد الحلول السياسية للأزمة.

وجاء تصريح كونتي، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، بقوله: “يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي”، للأزمة الليبية”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأشار كونتي، في رده على الصحفيين، أن الرئيس الأمريكي حريص جدا على لعب دور فاعل في الملف الليبي، لكونه يعرف أننا على دراية بالأطراف الليبية.

وختم رئيس الوزراء الإيطالي حديثه، “هذا يسمح لنا بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً”، أي أنها “أكثر استدامة من المنظور المستقبلي أيضا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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