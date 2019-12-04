كونتي: نأمل من الولايات المتحدة دعم ليبيا لإنهاء أزمتها

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الملف الليبي يجب أن يحظى بدعم الولايات المتحدة، لإيجاد الحلول السياسية للأزمة.

وجاء تصريح كونتي، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، بقوله: “يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي”، للأزمة الليبية”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأشار كونتي، في رده على الصحفيين، أن الرئيس الأمريكي حريص جدا على لعب دور فاعل في الملف الليبي، لكونه يعرف أننا على دراية بالأطراف الليبية.

وختم رئيس الوزراء الإيطالي حديثه، “هذا يسمح لنا بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً”، أي أنها “أكثر استدامة من المنظور المستقبلي أيضا”.

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