اتفاق مصري فرنسي على عدم مشروعية اتفاقية السراج مع تركيا

دعا لودريان نظيره المصري سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، واتفقا الوزيران على اتمام الزيارة خلال كانون ثان/يناير المقبل.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

واستعرض الوزيران حسب ما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

واتفق الوزيران على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.

وتوافق الوزيران علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وتناول الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحسب البيان.

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