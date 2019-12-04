أرقام مفزعة يكشف عنها الجيش لضحايا الاغتيالات والقتل والتفجيرات في ليبيا خلال تسع سنوات

أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، عن أرقام مفزعة بالآلاف لعدد ضحايا الاغتيالات والقتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية في ليبيا التي أحصتها القوات المسلحة بالأسماء خلال التسع سنوات الماضية.

وقال المسماري، إن إجمالي عدد الذين اغتيلوا في ليبيا خلال العام2011 و2019 وصل لنحو(1401)، وذلك على يد الجماعات الإرهابية والجماعات الإرهابية.

وكذلك كشف المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أن عدد إجمالي ضحايا القتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية خلال عام 2011 وحتى 2013 وصل (2352)، فيما بلغ إجمالي ضحايا القتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية من عام 2014 وحتى 2018 وصل 424 بينهم ضحايا عرب وأجانب.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني لبّى نداء الليبيين المتضررين من جرائم الإرهابيين والجماعات الإجرامية في بنغازي وغيرها من المناطق والآن أصبحت في طرابلس لتحريرها من الجماعات الإجرامية والعناصر الإرهابية.

وشدد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني على أن الجيش يقاتل من أجل الليبيين ولأجل الوطن وليس لأجل مصالح شخصية.

وقال، “نقاتل من أجل كرامة الوطن وهذه رسالتنا لليبيين والمجتمع الدولي”، مُبشرًا بأن مستقبل الليبيين سيكون زاهرًا بتأمين من الجيش، الذي عاهد على ذلك قيادة وعسكريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24