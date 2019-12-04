المغزاوي: اتفاقية السراج مع تركيا انتهاك للسيادة الليبية وتهدد أمن المنطقة

في إطار ردود الفعل على الاتفاقية التي وقّعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أعربت حركة الشعب التونسية، في أول موقف سياسي تونسي، عن تنديدها بالاتفاقية، منبهة لخطورتها على السيادة الليبية وعلى الأمن القومي للمنطقة ككل وليس على ليبيا فحسب.

وقال الأمين العام للحركة والنائب في البرلمان التونسي إن الاتفاقية هي انتهاك خطير واحتلال وتعدّ على الشعب الليبي من بلد كان مساهما بشكل مباشر في حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ 2011 بسبب اصطفافها إلى جانب قوى الإسلام السياسي.

وأضاف المغزواي في اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية، أن المسألة لم تعد تعني ليبيا فقط بل تعني تونس أيضا باعتبار أن تركيا بعد الاتفاقية ستصبح على حدود بلاده، مستغربا من الصمت الرسمي من المؤسسات الرسميّة في بلاده، على عكس دول أخرى عبّرت عن موقفها بكل شجاعة.

ودعا الأمين العام لحركة الشعب، كل القوى الوطنية في ليبيا إلى الوقوف صفا واحد، بكل السبل و الوسائل المتاحة من أجل رفض مثل هذه الاتفاقيات باعتبارها احتلالا تركيّا و دعما مباشرا للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة في ليبيا و في كل المنطقة.

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