تمكن أطباء قسم القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، من تركيب بطاريات قلبية لخمس حالات بمركز طبرق الطبي تعاني من مشاكل في القلب.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، تم بقسم القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بالمركز عمليات لزراعة «بطاريات» بالقلب، لعدد من الحالات المرضية من مدن ليبيا المختلفة بمشاركة أطباء زوار وبمساعدة الفريق الطبي بالقسم من أطباء وتمريض وفنيين ومساعدي مرضى.

وأضاف المكتب أن الجهود المبذولة مستمرة حتى ساعة متأخرة من الليل لإجراء عدد من العمليات المماثلة.

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