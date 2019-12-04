المسماري: الجيش لم يعد على تخوم طرابلس

أخبار ليبيا24

يخوض الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي معركة لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة المسيطرة عليها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن مصطلح (تخوم العاصمة) لم يعد متماشيًا عند الحديث عن المعارك في طرابلس، حيث أكد أن الجيش الوطني أصبح الآن متقدمًا إلى داخل الأحياء الرئيسية في العاصمة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر من بنغازي، أن وحدات الجيش تقدّمت في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة أصبح بشكل واضح الآن.

وقال المسماري، إن وحدات الجيش تمكنت من التقدم في عين زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، كما تحقق تقدما مهما في العزيزية.

وأضاف، أن الجيش يؤدي عمليات ممتازة بمختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية. وأكد المسماري من جديد على أن السيادة الجوية لازالت مطلقة لقوات سلاح الجو في كامل أجواء ليبيا.

وفي رسالة موجهة للداخل والخارج، قال المسماري، “إن معركة الجيش هي معركة من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود أو التحصن على الأراضي الليبية.

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