اخبار ليبيا الان

اشتباكات طرابلس تطال سيارتين لـ “الطب الميداني”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم في مدينة طرابلس عن إصابة سيارتي اسعاف تابعتين له، خلال الاشتباكات التي وقعت الأربعاء جنوبي العاصمة، أثناء قيام الفريق الطبي بإسعاف الجرحى .

وتحدث المركز -في خبر له على صفحته الرسمية- عن أضرار مختلفة نجمت عن إصابة السيارتين مع التأكيد على سلامة السائقين والفريق الطبي

وجدد  مركز الطب الميداني تأكيده على أن لن تثنه هذه الوقائع عن تأدية الواجب الإنساني ، داعياً المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات وتحييد الأطقم الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك