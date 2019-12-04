اشتباكات طرابلس تطال سيارتين لـ “الطب الميداني”

أعلن مركز الطب الميداني والدعم في مدينة طرابلس عن إصابة سيارتي اسعاف تابعتين له، خلال الاشتباكات التي وقعت الأربعاء جنوبي العاصمة، أثناء قيام الفريق الطبي بإسعاف الجرحى .

وتحدث المركز -في خبر له على صفحته الرسمية- عن أضرار مختلفة نجمت عن إصابة السيارتين مع التأكيد على سلامة السائقين والفريق الطبي

وجدد مركز الطب الميداني تأكيده على أن لن تثنه هذه الوقائع عن تأدية الواجب الإنساني ، داعياً المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات وتحييد الأطقم الطبية.

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