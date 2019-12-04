الرقابة الإدارية تعقد اجتماعا لبحث ردود الحكومة المؤقتة قبل جلسة المساءلة

أخبار ليبيا24

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، مع أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة ردود رئاسة وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، على تقرير الهيئة لسنة 2018، والإعداد لمناقشة تقرير الهيئة في اجتماع مجلس النواب المزمع عقده يوم الاثنين القادم.

وجرى الاجتماع استعراض الردود الواردة من رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات والشركات التابعة للحكومة، ورأي الإدارات المختصة بالهيئة في هذه الردود، ومدى تجهيز ملفات حول تلك الردود.

وأكد الحاسي على ضرورة دراسة تلك الردود وإعداد ملفات حول المواضيع مستوفية المستندات ليتم استعراضها في جلسة مجلس النواب، وأن تكون ردود الهيئة واستعراض الملفات بشكل يعكس أهمية الهيئة ودورها في متابعة الحكومة، وتقيدها بالقوانين المنظمة لسير العمل.

يعتزم مجلس النواب الليبي مساءلة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني يوم الإثنين القادم، حول ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2018.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في دعوة موجهة لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء إنها ستعقد جلسة يوم الإثنين القادم لمساءلة الحكومة الليبية المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24