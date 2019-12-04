السراج يطلع حكومته على نتائج جولته الخارجية

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق ، اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس المجلس فائز السراج وبحضور النائب أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة والوزراء.

وتحدث السراج في الاجتماع عن نتائج جولته الخارجية ملخصاً آخر التطورات والمستجدات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس -على صفحته الرسمية- أن المجلس ناقش تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لما أسماه “متطلبات المعركة واحتياجات الجبهات” وعلاج الجرحى، إضافة لتأمين احتياجات النازحين جراء الحرب الدائرة على أطراف طرابلس الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية