رئيس وزراء إيطاليا: تحدثت مع ترامب طويلا عن ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تحدثنا باستفاضة عن ليبيا”، وقد “أثرت اهتمامه بحل سياسي نناضل من أجله”.

وفي تصريحات صحافية بعد اللقاء الثنائي الذي جمعه والرئيس ترامب في لندن الأربعاء، على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أضاف كونتي، أنه “يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي”، للأزمة الليبية.

وردا على أولئك الذين سألوه عما إذا كان قد رأى الرئيس الأمريكي مستعداً للعب دور في ليبيا، أجاب رئيس الحكومة أن “ترامب حريص جدًا، فهو يعلم أننا نعرف الملف (الليبي) جيدًا والمنطقة”.

وخلص كونتي إلى القول، إن “هذا يسمح لنا بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً”، أي أنها “أكثر استدامة من المنظور المستقبلي أيضا”.

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