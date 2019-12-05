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الإتحاد الأوروبي: تضامن كامل مع قبرص واليونان بعد اتفاق تركيا وليبيا   

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي “متضامن تماماً مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه”.

وأضاف المتحدث: “يجب أن تحترم تركيا سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما أكد مرارًا المجلس الأوروبي واجتماعاته، والتي يرجع آخرها إلى يونيو 2019″، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع: “لم يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا الموقعة في 27 نوفمبر بشأن ترسيم الحدود البحرية.. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات حول المضمون، نأمل أن يتم تقديم النص إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير”. (نوفا)

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اتفاقية الفنكوش لم يتم بعد صياغة نصوصها على طريقة فنكوش فى فيلم عادل امام يتم عمل دعاية مكثفة عن منتج وهمى غير موجود ثم يتم التفكير فى نوعية هذا المنتج فالسراج وقع على بياض وترك لاردوغان يختار ان يضع البنود التى يربدها فهو خليفة الاخوان المتخلف عقليا يعتبر ان ليبيا ولاية عثمانية ولهذا يجب ان يكون رد الاتحاد الاوربى عمليا ويصلحوا ما افسدوه من قبل بفرض امعة على الشعب الليبى مرفوض من نواب الشعب وعليكم الاعتراف بشرعية حكومة نالت ثقة مجلس النواب وتحكم بالفعل 90%من الاراضى الليبية فورا مع طرد سفهاء الخوان واستقبال سفراء الحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان وكفاية عك سابق

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