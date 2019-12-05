الإتحاد الأوروبي: تضامن كامل مع قبرص واليونان بعد اتفاق تركيا وليبيا   

قال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي “متضامن تماماً مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه”.

وأضاف المتحدث: “يجب أن تحترم تركيا سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما أكد مرارًا المجلس الأوروبي واجتماعاته، والتي يرجع آخرها إلى يونيو 2019″، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع: “لم يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا الموقعة في 27 نوفمبر بشأن ترسيم الحدود البحرية.. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات حول المضمون، نأمل أن يتم تقديم النص إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير”. (نوفا)

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