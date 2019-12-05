وفد من “الصيعان” يلتقي وكيل “داخلية المؤقتة”

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وصل وفد من قبائل الصيعان إلى مركب تليل السياحي في مدينة صبراته والتقى مع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد ومع رئيس غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبدالجليل وآمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء محمد طحيش وآمر اللواء 28 العميد حسن المعلول وعميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني وأعيان ومشائخ صبراتة .

وهدفت الزيارة للتهنئة بإفتتاح ديوان رئاسة وزراء المؤقتة وديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ولدعم الجيش الوطني ومساندته في معركة طرابلس ومحاربة الإرهاب .

وألقى عدد من أعيان الصيعان كلمات تأييد وتجديد العهد وتحدث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من جهته مرحبا بوفد الأعيان مؤكداً بأنه ليس بجديد على أبناء الصيعان وقوفهم مع الحق أينما وُجِد.

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