مساعٍ لمفوضية الانتخابات لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة

تنظم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات االليبية –في تونس- برنامج تدريب حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) .

وذكرت المفوضية عبر منشور على صفحتها الرسمية أن البرنامج سيتواصل على مدار 3 أيام في الفترة من 4إلى 6 من شهر ديسمبر الجاري، تحت عنوان”التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول”.

حضر البرنامج عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، ورئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، وعدد من موظفي المفوضية، وممثلون عن وزارة التعليم، وعن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح “الشعاب” الجلسة الأولى مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحدث في كلمته عن أهم التدابير التي اتخذتها المفوضية من أجل تعزيز مشاركتهم، ومن أهمها استحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية.

يتضمن برنامج التدريب جملة من المحاور من بينها أهم الأطر القانونية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية واستعراض المفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوةً على عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول.

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