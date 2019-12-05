«المشري»: عقيلة صالح لا يرأس شيئا.. ومجلسه ظاهرة صوتية فقط

قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن الاتفاقية الموقعة بين فائز السراج واردوغان شرعية وسليمة وقانونية ولا تشوبها أي شائبة.

وهاجم “المشري”، في مقابلة تليفزيونية مع قناة التركية «TRT عربي» مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الذي رفض تلك الاتفاقية لعدم اطلاعه وعرضها على أعضاء المجلس لإبداء الرأي فيها، قائلا: «مجلس النواب المنعقد في طبرق أصبح ظاهرة صوتية فقط».

وواصل هجومه على مجلس النواب قائلا: «إن المستشار عقيلة صالح ليس رئيسا لشيء لأنه يعجز عن جمع حتى ثلث أعضاء مجلسه أو اتخاذ قرار» وأن صالح يهرب من عقد أي اجتماع خوفا من رفض النواب له.

ودعا «المشري» السلطات التركية إلى سرعة تنفيذ بنود الاتفاقية، معبرا عن سعادته بتوقيعها، لافتا إلى أن أي طرف لديها ملاحظة على تلك الاتفاقية سواء داخليا أو خارجية فعليه التوجه بالشكوى للمنظمات الدولية، ونحن متأكدون مما نفعل وسلامة إجراءاته.

وتابع: «أن المجلس الاستشاري ظل سنة يدرس تلك الاتفاقية، التي تعد من مصالح الدولة العليا، وأن تركيا لها الحق والتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، وهي أعادت لنا السيادة الليبية فهي تعد إضافة لنا وليس نقصانا».

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