بالصور: افتتاح سوق مصراتة الشتوي

افتتح سوق مصراتة الشتوي في دورته الأولى، أمس الأربعاء، حيث يتضمن عدة أجنحة لبيع الملابس، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، والمنزلية، والأغذية، والمفروشات، ومواد التنظيف وغيرها.

وبالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، يتضمن السوق أيضا مكان مخصص للأعمال المنزلية، وآخر مخصص للأطفال، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحاتها في موقع التواصل «فيسبوك».

قص شريط الافتتاح عضو المجلس البلدي، هناء خضورة، بحضور أعضاء من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وعدد من المسؤولين والمهتمين والزوار، ومن المقرر أن يستمر حتى 10 ديسمبر في أرض صالة معارض الغيران، حيث يفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

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